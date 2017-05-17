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فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

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فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم» فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع أجهزة الدولة حذرت الرئيس عبدالفتاح من اتخاذ أصعب قرار في نوفمبر 2016، وهو قرار تعويم الجنيه خوفًا من غضب الشارع.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "كل أجهزة الدولة قالت للسيسي بلاش الوضع ميتحملش والناس والغضب والشارع، الرئيس قال إنتوا خايفين على إيه؟ الكرسي ولا البلد، أنا مش خايف ولا جاي عشان الكرسي أنا جاي عشان البلد والقرار هيخسرني أنا لكن هينقذ ".

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وتابع: "تعويم الجنيه من أصعب القرارات، وأجهزة الدولة طالبته بإرجاء قرار تحرير سعر الصرف وحزمة الإجراءات الاقتصادية لرؤيتهم أن الأحوال المعيشية للمواطنين لن تتحمل".


 

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التحرير

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