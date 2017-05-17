ياسر رزق: «أكلنا طعمية في لقاء الرئيس».. و«أديب»: «فين البط بتاع مرسي؟»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، مساء الثلاثاء، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء تحرير الصحف القومية، استغرق 5 ساعات ونصف، بدون انقطاع إلا حين موعد آذان الظهر.

وأضاف رزق، خلال مداخلة ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الرئيس قام لتأدية صلاة الظهر، وإحنا خرجنا، وتناولنا سندوتشات طعمية مع اللواء عباس كامل، وكانت سندوتشات صغيرة جدًا».

فيما رد مقدم البرنامج الإعلامي عمرو أديب: «هو مفيش في الرئاسة غير طعمية؟ مش رايح أنا، أنا مش هعتب الرئاسة دي وهي كلها طعمية كده، فين البط بتاع أيام مرسي؟ يا ريتني روحت أيام مرسي».

شاهد أيضا

عقب رزق: «أصلنا كنا الصبح»، فعلّق أديب: «أيوه ما الصبح برضو في بيض بالبسطرمة»، فعقب الأول: «ما يفرقش كتير عن الطعمية بعد تعويم الجنيه».