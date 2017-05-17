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ياسر رزق: «أكلنا طعمية في لقاء الرئيس».. و«أديب»: «فين البط بتاع مرسي؟»

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ياسر رزق: «أكلنا طعمية في لقاء الرئيس».. و«أديب»: «فين البط بتاع مرسي؟» ياسر رزق: «أكلنا طعمية في لقاء الرئيس».. و«أديب»: «فين البط بتاع مرسي؟»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، مساء الثلاثاء، إن حوار الرئيس عبد الفتاح ، مع رؤساء تحرير الصحف القومية، استغرق 5 ساعات ونصف، بدون انقطاع إلا حين موعد آذان الظهر.

وأضاف رزق، خلال مداخلة ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الرئيس قام لتأدية صلاة الظهر، وإحنا خرجنا، وتناولنا سندوتشات طعمية مع اللواء عباس كامل، وكانت سندوتشات صغيرة جدًا».

فيما رد مقدم البرنامج الإعلامي عمرو أديب: «هو مفيش في الرئاسة غير طعمية؟ مش رايح أنا، أنا مش هعتب الرئاسة دي وهي كلها طعمية كده، فين البط بتاع أيام مرسي؟ يا ريتني روحت أيام مرسي».

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عقب رزق: «أصلنا كنا الصبح»، فعلّق أديب: «أيوه ما الصبح برضو في بيض بالبسطرمة»، فعقب الأول: «ما يفرقش كتير عن الطعمية بعد تعويم الجنيه».

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التحرير

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