السفارة المصرية في لبنان تعيد مواطنة مسنة إلى القاهرة

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قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، إن اتصالات السفارة المصرية مع السلطات اللبنانية أسفرت عن إعادة المواطنة المصرية اعتماد محمد سليمان البالغة من العمر 79 عاماً إلى أرض الوطن بعد قضائها 44 عاماً في لبنان حيث عملت، وقبل أن تتراجع حالتها الصحية وتصبح ظروف إقامتها الصعبة غير قابلة للاستمرار.

وأضاف السفير، في بيان، مساء الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية أعفت المواطنة من غرامات مالية كانت مستحقة عليها على مدى 15 عاماً تقديرا لظروفها وتسهيلا لعودتها إلى مصر، كما تعاونت الجالية المصرية مع السفارة في تقديم الدعم لها.

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كما قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير مكان للمواطنة في إحدى دور الرعاية بالإسكندرية بالتنسيق مع السفارة، وحرصا على عودة كريمة لها من لبنان.