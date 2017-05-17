الحكومة تدرس منح تسهيلات للطبقة المتوسطة لتسديد مصروفات المدارس الخاصة

كتبت – سحر عزام :

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تدرس إطلاق برنامجًا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لمنح قروض للأسر المتوسطة التي لديها أبناء في مدارس خاصة حيث يسدد البنك المصروفات للمدارس وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر والمواطنين.

وأضافت والي في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الوزراء بالعمل على دراسة إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا و الفقيرة والمتوسطى لدعم هذه الطبقات بالقدر الممكن، موضحة إن الأكثر فقرا هم غير القادرين على العمل والمسنين الذين ليس لديهم حماية اجتماعية والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة و الفقراء هم من يعملون ولكن بدخل محدود.

وأكدت وزيرة التضامن أن التضخم يلقي آثاره السلبية على جميع طبقات المجتمع، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي مهتم بكل الطبقات وأن الطبقة المتوسطة هي العمود الفقري للمجتمع.