بكري يتساءل: من وراء تهريب حبيب العادلي؟

كتبت – سحر عزام :

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هروب شخص بوزن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من منزله رغم صدور حكم ضده بالسجن 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأضاف بكري في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" اليوم الثلاثاء :"من وراء تهريب حبيب العادلي، وكيف تمكن من الهرب وهناك حراسة حول منزله، والداخلية لم تعثر عليه في منزله بعد هروبه لمكان آخر، لو كان العادلي موجودا في أحد المستشفيات لم يكن سيخفى على وزارة الداخلية".

وأوضح عضو مجلس النواب أن تقديمه لطلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار جاء للاستماع منه عن أوجه التقصير من جانب حراسة حبيب العادلي ومعرفة الحقيقة كاملة، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعلم بمكان العادلي ولا حتى وزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.​