محامي حبيب العادلي: حالته الصحية متدهورة.. "ومش عارف مكانه"

كتبت – سحر عزام :

قال محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إنه ليس لديه علم بمكان موكله وإن المقربين منه أكدوا له تدهور حالته الصحية بإصابته بجلطة وذبحة صدرية فور علمه بصدور حكم بحبسه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وأضاف الجندي في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن حبيب العادلي كان مقررا أن يحضر اليوم جلسة استشكال على الحكم بحبسه 7 أعوام في سيارة إسعاف وبرفقة الفريق الطبي المعالج له، لافتًا إلى أن المقربين من العادلي أبلغوه قبل الجلسة بعدم تمكنه من الحضور.

وأوضح محامي العادلي أن القانون يستوجب ضرورة حضور المتهم بنفسه جلسة استشكال الحكم لذلك تم رفض الاستشكال، مشيرًا لكتابته خلال هذه الفترة مذكرة النقض على حكم موكله حبيب العادلي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.​