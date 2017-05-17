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الجزيرة بطلا لدوري سوبر السلة

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الجزيرة بطلا لدوري سوبر السلة الجزيرة بطلا لدوري سوبر السلة

التحرير

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توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الجزيرة، بلقب دوري السوبر للموسم الحالي2016/2017، وذلك بعد فوزه على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 73-63، في الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية لمسابقة الدوري.

وارتفع رصيد الجزيرة للنقطة 22، ليحصد بهم صدارة الترتيب العام ولقب البطولة، فيما اصبح رصيد الفريق السكندري 20 نقطة، حصل بهم على المركز الثاني والميدالية الفضية ليحصد الجزيرة اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ عام 2014.

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أقيم اللقاء على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، بدون جمهور وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات برئاسة خالد القوصي.

وكان قد ضمن الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره سموحة السكندري بنتيجة 70 - 68.

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التحرير

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