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سويلم يفتح النار على عضو مجلس إدارة المصري

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سويلم يفتح النار على عضو مجلس إدارة المصري سويلم يفتح النار على عضو مجلس إدارة المصري

التحرير

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انتقد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، تصريحات محمد قابيل عضو مجلس إدارة النادي المصري، تعقيبا على حديثه بالأمس لأحد البرامج التلفزيونية، والذي تمني خلاله أن يكون نهائي كأس ، بين فريقي الأهلي والزمالك.

وعلق سويلم خلال مداخلته في برنامج "في التمانيات" الذي يقدمه أحمد حسن، على محطة "إنرجي"، قائلا: "قرر اتحاد الكرة ووزير الرياضة حضور الجماهير لمباراتي قبل النهائى والنهائي، فعند سؤاله عن افضل عوده للجماهير، أكد أنه بالطبع سيكون حضور الجماهير لمباراة النهائي بين قطبي الكرة المصرية".

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وتعجب مع انتقادات عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، قائلا: "هذا الرجل دخل مجلس إدارة النادي غلط، ولا يصلح لأي منصب إداري، لأنه رجل غير مسؤول، ولا يمكن أن يمثل النادي المصري، واحد من أعرق أندية مصر".

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