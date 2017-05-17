ريدينج يقترب من الصعود للبريميرليج

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تغلب فريق ريدينج على نظيره فريق فولهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب مادجسكي ستديوم، في إياب التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل يان كيرمورجانت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ49 من عمر المباراة لأصحاب الأرض.

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بهذه النتيجة، يصعد فريق ريدينج إلى المباراة الفاصلة في الصعود للبريميرليج، بعد تغلبه على نظيره فريق فولهام، بهدفين مقابل هدف بمجموع اللقائين.

وينتظر فريق ريدينج المتأهل من فريقي هيديرسفيلد تاون وشيفيلد وينزداي، اللذان تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، ويلتقيان في مباراة العودة، غدًا الأربعاء.