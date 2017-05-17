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عمرو أديب للسيسي: "البلد طابونة و25% من الأراضي تم تجريفها منذ 2011"

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عمرو أديب للسيسي: "البلد طابونة و25% من الأراضي تم تجريفها منذ 2011" عمرو أديب للسيسي: "البلد طابونة و25% من الأراضي تم تجريفها منذ 2011"

مصراوي Masrawy

الإعلامي عمرو أديب

كتبت – سحر عزام:

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح الغاضبة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا والتي أكد من خلالها أن ليست "طابونة".

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" اليوم الثلاثاء: "البلد كانت طابونة ومستباحة، 25% من الأراضي الزراعية ضاعت من 2011 وحتى الآن، ومحدش يقدر يقولهم حاجة، الرئيس كان في حالة غضب".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "هذا الوطن كان سائبا، وكان هناك عدد من الحيتان، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في ناس معها 20 ألف فدان، وناس مش لاقية تأكل".

وكلف الرئيس السيسي بتشكيل لجنة تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيش لاستعادة أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، قائلا خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة قنا الأحد الماضي:"أنتم يا مصريين ما تقبلوش حد ياخد حاجة من غير وجه حق، واللى هيضع إيده على ألف فدان مش الغلبان اللى مش معاه، لكن حد تانى".​

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