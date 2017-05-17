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إحالة واضعي امتحانات هندسة "إعدادية الأزهر" للتحقيق لخروجهم عن المنهج

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إحالة واضعي امتحانات هندسة "إعدادية الأزهر" للتحقيق لخروجهم عن المنهج إحالة واضعي امتحانات هندسة "إعدادية الأزهر" للتحقيق لخروجهم عن المنهج

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد أبو زيد رئيس قطاع المناهج الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد أبو زيد، رئيس قطاع المناهج الأزهرية، إحالة واضعي امتحان الهندسة بالشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، إلى الشئون القانونية بقطاع المعاهد وحرمانهم من وضع الأسئلة والمشاركة في أعمال الامتحانات لمده عامين.

وقال أبو زيد في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار جاء بعد وضعهم فقرة من خارج المنهج.

وقرر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ توزيع درجة الفقرة (د) على باقي درجة السؤال الأول بالامتحان.

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