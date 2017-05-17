«لو دفعلي مليون جنيه مش هشتغل معه تاني».. 6 مرات هاجم فيها عمرو مصطفى الهضبة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق الملحن والمطرب عمرو مصطفى نجاحات عديدة مع الفنان عمرو دياب، من خلال تلحينه له عدة أغان سُجلت بتاريخهما، وصرّح كلاهما من خلال مقابلات صحفية وتليفزيونية عن صدقاتهما القديمة والوطيدة، وعلى الرغم من ذلك وقع الثنائي عمرو والهضبة في خلاف جعلهما افترقا عن العمل سويًا إلى جانب قطع صداقتهما، الأمر الذي جعل الأول يتجه إلى مهاجمته سواء في مقابلات تليفزيونية أو على منصات التواصل الاجتماعي في كل مرة يتم فيها ذكر الهضبة أمامه.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز مهاجمات عمرو للهضبة:-

1- اتهمه بالسرقة

حكى عمرو مصطفى عن أول حب بحياته منذ أن كان ابن الـ15 عاماً وكان من طرف واحد، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "المتاهة"، وأشار إلى أنها تركته ولم تعد ترد عليه، وعندما أصبح ملحناً معروفاً كانت تحاول أن تصل له إلا أنه لم يكترث لها قائلاً: "انا كل اللي بتعلّم عليا ما بتنسنيش بحياتها لأنني صادق، واكتشفت أن لا شيء اسمه حب"، لافتاً إلى السبب في لحنه أولى أغنياته حيث كان يوجه لها رسالة من خلالها وأصر على التعامل مع عمرو دياب لأن حبيبته القديمة كانت تحبه كثيراً، واكتشف بعد ذلك سرقته للحن الأغنية الذي حضرها لها وأخرجها على شكل "خليك فاكرني".

2- الهضبة هو اللي يدور عليا

صرّح مصطفى في لقائه مع الفنانة شيماء سيف من خلال برنامجها "تلاتة في واحد" المذاع على فضائية "أون تي في"، أنه لا يبحث عن عمرو دياب، قائلاً: "الفنان هيبة ومش أنا اللى هدور على عمرو.. أنا مش معايا رقمه المفروض هو اللى يدور عليَّ مش أنا اللى هادور عليه"، وأكد أنه يكن احترامًا للهضبة إلا أنهما لم يعملا سويًا مرة أخرى، وأضاف: "أنا كعمرو الملحن حاسس إنى عملت ليه كل حاجة ومش هضيف ليه تانى، وأعتقد إن فيه جيل لازم يطلع تانى، وأنا ممكن أطلع مطربين جدد وعمرو يطلع ملحنين جدد، فيكون فى الوسط الفنى موسيقى راقية بدلًا من المهرجانات اللى بنسمعها".

3- مرحلة وعدت

بعد هجومه على الهضبة في "تلاتة في واحد"، قال في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ورحمة أبويا أنا لا عايز أشتغل مع عمرو دياب تاني ولا فارق معايا عمرو دياب، ولا عايز أجيب سيرته في برنامج تاني لولا المعدين المتخلفين اللي بيحاولوا يقحموا اسمه معايا في جملة مفيدة، خلصنا بقى مرحلة وعدت.. أقسم بالله العظيم لو ادفعلي مليون جنيه في اللحن ما هشتغل معاه تاني، وعشان ترتاحوا اللي هيجيب سيرته في أي برنامج مستضفني هسيب البرنامج وأقوم، فيه إيه عملتله تاريخ وخلصنا لو بتحبوه أوي قولوله ميغنيش أغانيا أو شيلوها من اليوتيوب ومتسمعوهاش تاني عقابا ليا".

شاهد أيضا

4- لا تجمعني صداقة به

أكد مصطفى أنه ليس له صداقات بالوسط الفني، وتابع من خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "راديو سكوب" عبر محطة راديو "9090" قائلاً: "لا شيرين ولا حتى عمرو دياب أصدقائي، أنا مليش أصدقاء في الوسط الفني خالص".

5- تحذير للهضبة

بسبب هجوم محبي عمرو دياب وجمهوره على عمرو في عدة تعليقات لهم، كتب رسالة تحذير له تحمل: "كل واحد هيكتب كومنت، فيه أي إساءة، سيتم تبليغ مباحث الإنترنت، وأقسم بالله لن أتنازل عن أي بلاغ أو تعويض، ده آخر تحذير للجان شقة الجيزة، مفهوم يا هضبة".

ولمح من خلال مقطع فيديو نشره يوضح نسبة المشاهدة العالية التي وصل لها كليب الأغنية التي قام بتلحينها "بشرة خير" قائلاً: "أعتقد ده رد مناسب.. أول ماتوصلوا للرقم ده ابقوا اتكلموا".

6- بين البايع والشاري يفتح الله

أصدر مصطفى بياناً، عام 2012، تحدث فيه عن خلافه مع الهضبة وأسبابه القانونية والحقوقية والمادية، قائلاً إنه كان يقدم للهضبة تنازلات مادية، بالإضافة إلى تنازلات الشاعر أيمن بهجت قمر لصالح الشركة المنتجة له، ووفقاً لتصريح عمرو فإن الهضبة كان يستفيد من بيع الأعمال عن طريق الـ"رينج تون" لصالحه"، إلى جانب الدعاية لتلك الأعمال، ولم ينل مصطفى وأيمن سوى ماديات رمزية.

وأعلن رفضه عن عقد تنازل كان يريد الهضبة أن يوقعا عليه مما يحرمهما من الحق العلني أو الحصول على أحقياتهم، وأتمه أنه يبيع تلك الحقوق للشركة التي كان يتعامل معها من قبل "روتانا"، واختتم مصطفى من خلال البيان قائلاً: "بين البايع والشاري يفتح الله".