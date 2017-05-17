أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها

Google+ Print
أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحرص أغلب النجوم على مشاركة تفاصيل حياتهم الشخصية مع جمهورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن تلك الوسيلة تقربهم بشكل كبير من جمهورهم إلا أنها تتسبب لهم في أزمات في بعض الأحيان.

أبرز هؤلاء النجوم الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، ونرصد أبرز المواقف خلال التقرير التالى.

- تشجيع

انتشرت لإيمي الصفحات المزيفة التي تحمل اسم إيمي سمير غانم  صورة لها وعليها تعليق يزعم أنها تشجع نادي الزمالك، مكتوب عليه "زملكاوية لآخر يوم في عمري"، وهو الأمر الذى عرضها للكثير من الانتقادات.

خرجت بعدها  "إيمي" لتوضيح حقيقة الأمر، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلقت: "أولا ليس لدي صفحة على فيسبوك ثانيا لا أشجع الكرة من الأساس وهذا الحساب مزيف وكل الحسابات التي تحمل اسمي على فيسبوك مزيفة. شكرا".

_640x_e7428a149eca1d2a9d2985d7972a0a8426cfd69e24e829df46dfcbb7a74e9044

اتهام بالغيرة من ناهد السباعي

شاهد أيضا

اتهمت إيمي سمير غانم  بالغيرة من الفنانة ناهد السباعي، بعدما قامت بنشر عدة مشاهد قديمة لها من مسلسل "هبة رجل الغراب"، قبل اعتذارها عن تقديمة بالموسم الثالث والرابع لتحل مكانها الأخيرة.

وعبرت إيمي عن غضبها من تلك الاتهامات وردت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "هفضل أنزل فيديوهات في أي وقت وفي أي لحظة لأي عمل عملته بمزاجي وفي الأكاونت بتاعي أنا حرة واللي مش عاجبه يشد في حواجبه".

_315x420_d7042c3ff901fc1693296e157a2d0eaecc8ad52d29b998c6b973bbdb7c91c7a3

حقيقة مرضها

انتشرت الفترة الماضية أخبار عن مرضها  الذي كشف عنه والدها الفنان سمير غانم، ضمن برنامج "تلاتة في واحد"، ورغم نفي زوجها الممثل حسن الرداد، استغل الجمهور صورة لها نشرت منذ حوالي الشهر، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، لقالب كاتو، على شكل  عقاقير من الأدوية والإبر، وكاشف للحرارة، وشابة مستلقية وتحاليل طبية.. كما كُتب عليه: "مساء الفل يا أم صباح.. كل سنة وانت طيبة يا وداد"، وهو الأمر الذي تكهن الكثيرون بأنه تأكيد على تلك الأخبار المتداولة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها

أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها

ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل وإصابة السعيد في المران

ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل وإصابة السعيد في المران