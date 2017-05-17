أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها

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يحرص أغلب النجوم على مشاركة تفاصيل حياتهم الشخصية مع جمهورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن تلك الوسيلة تقربهم بشكل كبير من جمهورهم إلا أنها تتسبب لهم في أزمات في بعض الأحيان.

أبرز هؤلاء النجوم الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، ونرصد أبرز المواقف خلال التقرير التالى.

- تشجيع الزمالك

انتشرت لإيمي الصفحات المزيفة التي تحمل اسم إيمي سمير غانم صورة لها وعليها تعليق يزعم أنها تشجع نادي الزمالك، مكتوب عليه "زملكاوية لآخر يوم في عمري"، وهو الأمر الذى عرضها للكثير من الانتقادات.

خرجت بعدها "إيمي" لتوضيح حقيقة الأمر، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلقت: "أولا ليس لدي صفحة على فيسبوك ثانيا لا أشجع الكرة من الأساس وهذا الحساب مزيف وكل الحسابات التي تحمل اسمي على فيسبوك مزيفة. شكرا".

اتهام بالغيرة من ناهد السباعي

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اتهمت إيمي سمير غانم بالغيرة من الفنانة ناهد السباعي، بعدما قامت بنشر عدة مشاهد قديمة لها من مسلسل "هبة رجل الغراب"، قبل اعتذارها عن تقديمة بالموسم الثالث والرابع لتحل مكانها الأخيرة.

وعبرت إيمي عن غضبها من تلك الاتهامات وردت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "هفضل أنزل فيديوهات في أي وقت وفي أي لحظة لأي عمل عملته بمزاجي وفي الأكاونت بتاعي أنا حرة واللي مش عاجبه يشد في حواجبه".

حقيقة مرضها

انتشرت الفترة الماضية أخبار عن مرضها الذي كشف عنه والدها الفنان سمير غانم، ضمن برنامج "تلاتة في واحد"، ورغم نفي زوجها الممثل حسن الرداد، استغل الجمهور صورة لها نشرت منذ حوالي الشهر، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، لقالب كاتو، على شكل عقاقير من الأدوية والإبر، وكاشف للحرارة، وشابة مستلقية وتحاليل طبية.. كما كُتب عليه: "مساء الفل يا أم صباح.. كل سنة وانت طيبة يا وداد"، وهو الأمر الذي تكهن الكثيرون بأنه تأكيد على تلك الأخبار المتداولة.