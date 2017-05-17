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ضبط عاطلين يتخذان منطقة العمرانية وكرا لتجارة الهيروين

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ضبط عاطلين يتخذان منطقة العمرانية وكرا لتجارة الهيروين ضبط عاطلين يتخذان منطقة العمرانية وكرا لتجارة الهيروين

مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين يتخذان منطقة العمرانية وكرا لتجارة الهي

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين شرعا في ترويج مسحوق الهيروين على عملائهما بمنطقة العمرانية.

وكشفت تحريات العميد ماجد عادل، مدير مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، أن "محمد ع."، 31 عاما، و"أيمن أ."، 20 عاما، سبق اتهامهما في عدة قضايا، يتاجران في المواد المخدرة، ويتخذان من منطقة سكنهما بالعمرانية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتمكن المقدم محمد الشاذلي، والرائد هيثم سكر، الضابطان بمكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزتهما 71 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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