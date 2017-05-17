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أسرة كريستيانو رونالدو تصل القاهرة لحضور افتتاح فندق بشرم الشيخ

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أسرة كريستيانو رونالدو تصل القاهرة لحضور افتتاح فندق بشرم الشيخ أسرة كريستيانو رونالدو تصل القاهرة لحضور افتتاح فندق بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

كريستيانو رونالدو

كتب - طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، أسرة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في زيارة للبلاد تشمل جولة سياحية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تحضر أسرة رونالدو افتتاح فندق "الباتروس أكوا بارك"، على مساحة 220 ألف متر، باستثمارات تزيد عن نصف مليار جنيه، والذي يعد أكبر منتجع وملاهي في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت مصادر أمنية، إن أسرة رونالدو وصلت على متن الطائرة المصرية القادمة من مدريد، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم من صالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة، وذلك بناءً على طلب إحدى الجهات السيادية، وكان في استقبالهم رجل الأعمال كامل أبو علي، الذي سدد كافة تكاليف إنهاء الإجراءات من الصالة الخاصة.

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