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غادة والي: الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للمجتمع

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غادة والي: الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للمجتمع غادة والي: الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للمجتمع

التحرير

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قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح كلف الوزارات بالعمل على دراسة إجراءات حماية اجتماعية لدعم الطبقات المختلفة بالقدر الممكن، لافتةً إلى أن الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للمجتمع.

وأضافت والي، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن الدولة مقدرة الظروف الاقتصادية الصعبة وحجم التحديات التي يواجهها المواطنين، وذلك نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي كان لا بد من اتخاذها.

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وتابعت أن «الرئيس السيسي عينه على كافة الطبقات، العدالة الاجتماعية ليست فقط بالعمل على أفقر الفقراء، ولكن أن يتم إتاحة فرص متساوية للجميع، والحماية الاجتماعية إننا نحمي كل المصريين حينما يحتاجون الحماية».

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التحرير

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