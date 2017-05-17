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المركزي للإحصاء: 40 ألف موظف ميداني لحصر تعداد السكان

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المركزي للإحصاء: 40 ألف موظف ميداني لحصر تعداد السكان المركزي للإحصاء: 40 ألف موظف ميداني لحصر تعداد السكان

التحرير

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قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، مساء الثلاثاء، إن التعداد العام للسكان الجاري تنفيذه الآن سوف يجمع كل المعلومات عن من حيث عدد السكان والأنشطة والمنشآت، ومعرفة عدد الوحدات السكنية وعدد الوحدات غير السكنية.

وأضاف الجندي، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»، أن المرحلة الحالية هي الثانية في التعداد السكاني لحصر خصائص الأسرة، موضحًا أن الهدف منها إتاحة بياناته لمتخذي القرار ومجتمع الأعمال.

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وأشار إلى أنه «يوجد 40 ألف موظف تابعين للجهاز يعملون يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ12 مساءًا»، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي شخص اعتراض الموظف الميداني، حيث أن عقوبتها الحبس من شهر لـ 6 أشهر، كما أن قيادات الجهاز المركزي للإحصاء لديهم ضبطية قضائية.

وتابع أنه من حق الأسر التحقيق من شخصية الموظف الميداني، ولكن عندما يتم التحقق يجب مساعدتهم وإمدادهم بالمعلومات والبيانات اللازمة، مستطردًا: «تعدادنا مستقبلنا، وشعارنا البيانات هي أول خطوة في سلم التنمية، بيانات دقيقة لحياة أفضل».

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