فيديو| رئيس مجلس الدولة لـ«أماني الخياط»: «مش هقول اللي إنتي عايزاه»

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تسبب قانون الهيئات القضائية، في مشادة كلامية بين الإعلامية أماني الخياط، والمستشار محمد حلمي الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق.

وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"بين السطور"، المذاع عى قناة"أون": "هناك قانون تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة على غير الالتزام بالوضع السابق، فلا يرتبط الترشيح بالأقدمية المطلقة وتم بواسطة رئيس السلطة التنفيذيه".

وأضاف "الوضع السابق كانت الهيئات القضائية مستقلة عن التنفيذية وكانت ترشح الأقدم منها للترشيح"، مؤكدا أن القانون الجديد، يتدخل في شئون الهيئات القضائية ويفرض على هذه الهيئات أوضاعا جديدة، وهو قانون غير دستوري لأنه يعتدي على استقلال القضاة.

وردت الخياط: "مش هقدر أقبل كلمة يعتدي"، فرد الجمل: "أنا عارف الكلام اللي مسئول عنه ومش هقول الكلام اللي انتي عايزاه"، فعلقت: "أنا أصلا معرفكش يا سيادة المستشار ولا عمري شوفتك".

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وأكد الجمل أن القانون غير دستوري ويعتدي على سلطة الهيئة القضائية لأنه لا يتلزم بمبدأ الأقدمية المطلقة.