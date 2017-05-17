أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| رئيس مجلس الدولة لـ«أماني الخياط»: «مش هقول اللي إنتي عايزاه»

Google+ Print
فيديو| رئيس مجلس الدولة لـ«أماني الخياط»: «مش هقول اللي إنتي عايزاه» فيديو| رئيس مجلس الدولة لـ«أماني الخياط»: «مش هقول اللي إنتي عايزاه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسبب قانون الهيئات القضائية، في مشادة كلامية بين الإعلامية أماني الخياط، والمستشار محمد حلمي الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق.

وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"بين السطور"، المذاع عى قناة"أون": "هناك قانون تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة على غير الالتزام بالوضع السابق، فلا يرتبط الترشيح بالأقدمية المطلقة وتم بواسطة رئيس السلطة التنفيذيه".

وأضاف "الوضع السابق كانت الهيئات القضائية مستقلة عن التنفيذية وكانت ترشح الأقدم منها للترشيح"، مؤكدا أن القانون الجديد، يتدخل في شئون الهيئات القضائية ويفرض على هذه الهيئات أوضاعا جديدة، وهو قانون غير دستوري لأنه يعتدي على استقلال القضاة.

وردت الخياط: "مش هقدر أقبل كلمة يعتدي"، فرد الجمل: "أنا عارف الكلام اللي مسئول عنه ومش هقول الكلام اللي انتي عايزاه"، فعلقت: "أنا أصلا معرفكش يا سيادة المستشار ولا عمري شوفتك".

شاهد أيضا

وأكد الجمل أن القانون غير دستوري ويعتدي على سلطة الهيئة القضائية لأنه لا يتلزم بمبدأ الأقدمية المطلقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»