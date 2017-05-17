فيديو| طالبة «تجارة حلوان» تروي تفاصيل التحرش بها داخل لجنة الامتحانات

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روّت «ماريان»، الطالبة بكلية التجارة جامعة حلوان، تفاصيل التحرش بها من قِبل أحد الأساتذة أثناء الامتحانات، موضحةً أن مراقب اللجنة الخاصة بها طلب منها رقم هاتفها ولم تعره اهتمامًا، وأصبح يقف لها بالمرصاد وينقلها من مكان إلى آخر حسب أهوائه داخل اللجنة.

وأضافت ماريان، خلال حوارها ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»، أنها عندما رفضت أوامره بعدم الانتقال للمقاعد الأولى حتى لا تكون أمامه مباشرة، طلب لها أستاذة المادة التي وجهت لها السباب وقالت لها «إنتي أساسًا مش متربية»، وردت: «أنا اللي رباني لواء جيش».

وتابعت: «قولت لأستاذة المادة مش عاوزة أمتحن، مفيش امتحان يذّلني الذّل ده»، موضحة أن الدكتورة هددت كل حضور الواقعة بالترصد لهم حال قيام أحد الطلاب بالشهادة على الواقعة لصالحها.

واصلت: «لما روحت لعميد الكلية قالي روحي في ستين داهية، وحبوا يشتغلوني وعملوا معايا تحقيق قال يعني تحقيق في الشرطة، لما عرفوا إني سجلت لعميد الكلية الكلام، واتهمني بعد كده إني مريضة نفسية وباخد مهدئات».

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وأشارت إلى أن أسلوب القائمين على الجامعة سيء للغاية، مستطردةً: «ده أنا لو غلطانة برضو ميطردنيش من مكتبة أو الدكتورة تمد إيدها عليّا وتقول قليلة الأدب».

وطالبت وزير التعليم العالي، باختيار أستاذة الجامعة بشكل أكثر صرامة كي يتعاملوا مع الطلاب بأسلوب أدمي.

ونفى الدكتور عمر سلمان، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، ما تردد من أنباء بشأن محاولة أحد المراقبين التحرش بطالبة قبل بدء امتحانها، كما نفى ما ذكرته الطالبة من تعدي مديرة اللجنة عليها بالضرب.