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فيديو| الغيطي لـ«وزير المالية»: «موت يا حمار»

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فيديو| الغيطي لـ«وزير المالية»: «موت يا حمار» فيديو| الغيطي لـ«وزير المالية»: «موت يا حمار»

التحرير

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استنكر الإعلامي محمد الغيطي، تصريحات وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، الخاصة بانخفاض السلع الغذائية، نهاية العام الجاري.

وعلق الغيطي، خلال برنامج"صح النوم"، المذاع على قناة "ltc": "موت يا حمار، وزير المالية بيلقي الأرقام بطريقة باردة، وده مش عيب هو راجل بتاع حسابات وبيدي روح للرقم".

وتابع: "وزير المالية معندوش كاريزما لإقناع الناس بتصريحاته، وحاول أن يكون شجيع السيما، هو للأسف برضه بيفتقد اللغة العربية زي باقي الوزراء".

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واستكمل: "طارق عامر، رئيس البنك المركزي، حاول خلال مؤتمر النهاردة بيستعرض شوية وكإنه شجيع السينما ظهر شاب رومانسي خصوصا بعد الجواز، طالع رشيق وبيستعرض الكلام دون مصداقية".

 

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التحرير

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