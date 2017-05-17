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وزير البيئة: مكتبي متواضع وميزانيته تم تقليصها من 2 مليون إلى مليون

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وزير البيئة: مكتبي متواضع وميزانيته تم تقليصها من 2 مليون إلى مليون وزير البيئة: مكتبي متواضع وميزانيته تم تقليصها من 2 مليون إلى مليون

التحرير

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قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة حصلت على 51% من الاعتمادات التي طالبت بتخصيصها للخطة الاستثمارية.

وأضاف فهمي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس طلعت السويدى، تعقيباً علي زيادة المخصصات الماليه لبند المصروفات في مشروع موازنة مكتب وزير البيئة للعام المالي 2017/2018، أن سر اللغز الخاص برفع المقدرات من 6 ملايين إلي 265 مليونا، أن المالية والتخطيط وضعا المبلغ في هذا الشق حتي يتم السحب منها أثناء العمل على الخطط، أما مكتب الوزير متواضع، قائلا: "ميزانية مكتب الوزير نفسها تم تقليصها من 2 مليون العام القائم إلي مليون واحد العام المالي الجديد".

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وعن زيادة الاعتمادات المخصصة للمستشارين في العام المالي الجديد بواقع 200 ألف جنية، علق بتأكيده أن لدية 3 مستشارين فقط، ولا يستطيع أن يعمل بأقل من ذلك، لا سيما أن هناك قضايا تعويضات مختلفة يتم البت فيها، علاوه عن مشروعات القوانين التي تعكف عليها الوزارة أو التي تتابع تنفيذها.

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التحرير

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