أحمد موسى: نيجيريا تطلب الاستعانة بـ«طارق عامر» لإنقاذ اقتصادها

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، إن مندوبي الدول الكبرى، أمثال ألمانيا وفرنسا والصين، تساءلوا عن الإجرءات التي أنقذت الاقتصادي المصري، حيث أن بعض الدول كانت منتظرة وقوع مصر وانهيارها اقتصاديًا وإعلان إفلاسها.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن نيجيريا تطلب الاستعانة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لإنقاذ اقتصادها من الإفلاس، رغم أنها من أكبر دول العالم إنتاجًا للبترول.

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تابع: «عايزين طارق عامر يضع خطة لنيجيريا لإنقاذ اقتصادها، عايزين ينقلوا تجربته في مصر، لأن هناك في ركود وانهيار اقتصادي».