على عبد العال يتوجه إلى اليابان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى

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يغادر الدكتور على العال، رئيس مجلس النواب، إلى اليابان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2017، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى بناء على دعوة وجهها له السيد رئيس مجلس النواب الياباني، وذلك لإجراء مباحثات مع المسئولين اليابانيين حول سبل دفع وتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.

ومن المقرر أن يلتقى عبدالعال والوفد البرلماني المرافق خلال هذه الزيارة مجموعة من المسئولين اليابانيين على رأسهم رئيس مجلس النواب الياباني ورئيس مجلس المستشارين الياباني "غرفتي البرلمان الياباني"، ورئيس الوزراء الياباني "شينزوا ابي"، وكذلك رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والأميرة تاكامادو الرئيس الفخري لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، والسيدة يوريكو كويكي محافظ طوكيو، والسيد رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو.

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تأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من نمو مضطرد في كل المجالات يمثل انعكاسًا لتاريخ متميز وراسخ من العلاقات المصرية اليابانية، حيث من المتوقع أن تمثل هذه الزيارة إضافة بناءة للعلاقات الراسخة والمتميزة بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني.

ويضم الوفد المرافق 8 نواب من لجنة الصداقة البرلمانية وهم: أسامة هيكل، ونضال السعيد، وعبد الحميد الدمرداش، وسحر طلعت مصطفى، ومحمد زكريا محيى الدين، وكريم درويش، ومنى عبد العاطى، وكارولين أمازيس، كما ينضم للوفد النائب محمد السلام الذى تصادف وجوده باليابان .

