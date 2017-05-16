ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل وإصابة السعيد في المران

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرض شوقي السعيد، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لخلع في الكتف الأيمن، خلال المران اليوم، وعلى أثر ذلك غادر اللاعب المران.

وقام ايمن فريد طبيب الزمالك، بعمل رد لكتف السعيد، وسيغيب عن مباراة وادي دجلة، المقررة إقامتها الخميس المقبل، بالدوري الممتاز.

شاهد أيضا

كما واصل ثلاثى الزمالك، محمود كهربا وايمن حفنى وحسنى فتحى، تدريباتهم التآهيلية تحت اشراف عمرو المطراوى اخصائى التأهيل.

ويتدرب كهربا استعدادا للانضمام لصفوف المنتخب الوطنى بالفترة المقبلة بينما يتدرب حفنى وحسنى لتعرضهما للاصابة.