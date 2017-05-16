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طبيب الزمالك يحدد مدة غياب رفعت والسعيد

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طبيب الزمالك يحدد مدة غياب رفعت والسعيد طبيب الزمالك يحدد مدة غياب رفعت والسعيد

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أكد الدكتور أيمن فريد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن شوقي السعيد مدافع الفريق سيغيب لمدة أسبوع وبذلك تأكد غيابه عن مباراتى الزمالك أمام وادي دجله فى بطولة الدوري العام، ومباراة الزمالك أمام أهلي طرابلس فى الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما أوضح رئيس الجهاز الطبى للزمالك إنه سيتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة فى التدريبات بعد انتهاء فترة الغياب بعد إصابته بخلع فى الكتف.

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وأكد فريد أن أحمد رفعت سيغيب عن مواجهة الزمالك فقط أمام وادى دجلة، على أن يتم تجهيزه لمباراة الأهلى الليبى.

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التحرير

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