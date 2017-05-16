إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع أحمد رفعت

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عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.

وحرص إيناسيو على عقد جلسة مع رفعت على هامش المران من أجل منحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها داخل الملعب.

ووجه المدرب البرتغالي نصائحه لرفعت بضرورة الإلتزام بالجانب الدفاعي والمساعدة في الضغط على المنافس من الجهة اليسرى.

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وكان رفعت قد تعرض إلى إصابة بشد في العضلة الضامة أثناء مران الفريق اليوم بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.