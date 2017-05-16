أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع أحمد رفعت

Google+ Print
إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع أحمد رفعت إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع أحمد رفعت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة خاصة مع أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.

وحرص إيناسيو على عقد جلسة مع رفعت على هامش المران من أجل منحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها داخل الملعب.

ووجه المدرب البرتغالي نصائحه لرفعت بضرورة الإلتزام بالجانب الدفاعي والمساعدة في الضغط على المنافس من الجهة اليسرى.

شاهد أيضا

وكان رفعت قد تعرض إلى إصابة بشد في العضلة الضامة أثناء مران الفريق اليوم بمقر النادي. 

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها

أزمات تعرضت لها إيمي سمير غانم| تشجيع «الزمالك» وحقيقة مرضها

ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل وإصابة السعيد في المران

ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل وإصابة السعيد في المران