الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة

الجزائر - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن حزبه يرحب بتوسيع تشكيلة الحكومة إلى أحزاب سياسية أخرى بهدف "تطبيق وإنجاح" برنامج رئيس الجمهورية.

وقال ولد عباس - في مؤتمر صحفي عقب استقباله سفيري كوريا الشمالية وروسيا - إن الحزب يبارك ويرحب بتوسيع تشكيلة الحكومة إلى أحزاب سياسية أخرى بهدف تطبيق وإنجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وكشف الأمين العام للحزب الحاكم في هذا الإطار أنه استقبل رئيس الحكومة عبد المالك سلال قبل يومين على غرار أحزاب أخرى، في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة القادمة، موضحًا أنه تحدث مع سلال حول الجو العام للبلاد وباركنا توسيع الحكومة إلى تشكيلات سياسية أخرى شرط الالتزام بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية أما ما تعلق بحصة الأحزاب من الحقائب الوزارية فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأوضح أيضًا أن حزبه تربطه علاقات جيدة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهما حزبان يعملان معا لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا في السياق ذاته أن علاقاته مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى طيبة وتعود إلى 33 سنة، وقد عملنا معا لصالح الدولة وضد الإرهاب في ظروف صعبة، مؤكدًا أن تحالف حزبه مع التجمع الوطني الديمقراطي موجود وهو حالة طبيعية وبديهية وسيستمر أيضا.

ولفت ولد عباس إلى أن البلاد تعيش مرحلة خاصة وتحتاج لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تعيين رئيس الحكومة والوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية.