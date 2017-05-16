أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة

Google+ Print
الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة

مصراوي Masrawy

جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطن

الجزائر - (أ ش أ):
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن حزبه يرحب بتوسيع تشكيلة إلى أحزاب سياسية أخرى بهدف "تطبيق وإنجاح" برنامج رئيس الجمهورية.

وقال ولد عباس - في مؤتمر صحفي عقب استقباله سفيري وروسيا - إن الحزب يبارك ويرحب بتوسيع تشكيلة الحكومة إلى أحزاب سياسية أخرى بهدف تطبيق وإنجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وكشف الأمين العام للحزب الحاكم في هذا الإطار أنه استقبل رئيس الحكومة عبد المالك سلال قبل يومين على غرار أحزاب أخرى، في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة القادمة، موضحًا أنه تحدث مع سلال حول الجو العام للبلاد وباركنا توسيع الحكومة إلى تشكيلات سياسية أخرى شرط الالتزام بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية أما ما تعلق بحصة الأحزاب من الحقائب الوزارية فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأوضح أيضًا أن حزبه تربطه علاقات جيدة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهما حزبان يعملان معا لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا في السياق ذاته أن علاقاته مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى طيبة وتعود إلى 33 سنة، وقد عملنا معا لصالح الدولة وضد الإرهاب في ظروف صعبة، مؤكدًا أن تحالف حزبه مع التجمع الوطني الديمقراطي موجود وهو حالة طبيعية وبديهية وسيستمر أيضا.

ولفت ولد عباس إلى أن البلاد تعيش مرحلة خاصة وتحتاج لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تعيين رئيس الحكومة والوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس منح تسهيلات للطبقة المتوسطة لتسديد مصروفات المدارس الخاصة

الحكومة تدرس منح تسهيلات للطبقة المتوسطة لتسديد مصروفات المدارس الخاصة

مساء dmc - الرئيس السيسي: رئيس الوزراء شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة

مساء dmc - الرئيس السيسي: رئيس الوزراء شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة

الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة

الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة

استمرار أزمة مصروفات الجامعة الأمريكية بسبب "التعويم".. وأولياء أمور يهددون بمقاضاة الحكومة

استمرار أزمة مصروفات الجامعة الأمريكية بسبب "التعويم".. وأولياء أمور يهددون بمقاضاة الحكومة