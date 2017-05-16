شاهد| 5 أماكن عامة ممنوع ارتداء الملابس فيها.. أحدهم مهرجان دولي

شيماء مصطفى

هل تخيلت يومًا أن تسير عاريًا بدون ملابس في مكان عام؟، في الواقع، هناك بعض الأماكن التي يعتبر فيها الجري من دون ملابس مجرّد روتين منتظم.

ونرصد في التقرير التالي 5 أماكن سياحية في العالم يتجول الناس فيها بدون ملابس.

-حمم الينابيع الساخنة في طوكيو-اليابان:

تقع الينابيع الحارة أو “أونسن” في العاصمة اليابانية طوكيو. تقليدياً يستحم الرجال والنساء معاً في بعض هذه الينابيع الغنية بالمعادن في المناطق الريفية في اليابان.

-مدينة Cap d’Agde، في فرنسا:

لطالما اشتهرت فرنسا بنمط الحياة الحديث جداً. يعتبر ارتداء الملابس في Cap d’Agde اختياريًا

-مهرجان الفن في Portschach am Worthersee النمسا:

في هذا المهرجان الفني يقوم الفنانون وعارضو الأزياء من جميع أنحاء العالم بتغطية أجسادهم بألوان نابضة بالحياة، إذ يرتدي الناس الألوان على أجسامهم.

-منتجع صحي في إيانا ريسورت بالي- إندونيسيا:

تشتهر جزيرة بالي بنمط حياتها الغريب والحياة الليلية الصاخبة. التدليك والعلاجات في هذه الجزيرة يعطيان المرء إحساساً منعشاً.

-حديقة المدينة في ميونيخ- المانيا

إنها واحدة من أكبر الحدائق في أوروبا. يتوجّه اليها الناس وهم عراة تماماً ليخضعوا لحمام الشمس.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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