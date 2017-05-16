شاهد| رد صادم من طليقة المتحدث العسكري على زواجه من إيمان أبو طالب

شيماء مصطفى

ردت الإعلامية مروة سعيد، الزوجة السابقة للعميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة على نبأ زواجه من الإعلامية إيمان أبو طالب، وذلك بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفيما اعتبره متابعوها أنه رد على نبأ الزواج، كتبت مروس سعيد: «ليس لدي عمرا آخر لأعطيك فرصة لأني اخترت أن أعيش عمري بلا أحزان.. اخترت ألعب وأجري وأمرح اخترت أكون طفلة ما تبقى من العمر.. هكذا كوني إذا لم تحصلين على الحب».

وتم زواج الإعلامية إيمان أبو طالب من العميد محمد سمير في حديقة دار القوات الجوية، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين في مقدمتهم الإعلامي أسامة منير ووائل الإبراشي.

ويًذكر أن تلك الزيجة هي الثانية للعميد محمد سمير من الوسط الإعلامي حيث احتفل العام الماضي وفي نفس الشهر بزواجه من الإعلامية مروة سعيد، داخل أحد المساجد بحضور أقاربهم والأصدقاء.

وانتشرت صورًا للعروسين على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل حفل الزفاف، وظهر فيها «سمير» أثناء جلوسه إلى جوار عروسه ووكيلها والمأذون لإتمام القران.

وحضر محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، إلى حفل الزفاف والتقط صورًا تذكارية إلى جوار المتحدث العسكري وحرمه ووالدها.

وكانت حّرم المتحدث العسكري قد قدمت برنامج «تسلم الأيادي» على فضائية «crt».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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