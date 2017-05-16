ضبط 222 سيارة و64 درراجة نارية دون لوحات معدنية في الوادي لجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بقيادة العميد أشرف الجرف مدير الإدارة، عن ضبط 64 دراجة نارية و222 سيارات دون لوحات معدنية، في حملة لمدة شهر بمراكز المحافظة الخمسة، بدأت في 16 أبريل الماضي، وانتهت اليوم.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، تلقى إخطارًا من الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث إدارة المرور بالمحافظة، بتحرير 142 مخالفة لأشخاص تعمدوا تعطيل وإعاقة حركة المرور بالطريق العام، و275 شخصًا يقودون دون رخص تسيير.

كما جرى ضبط 290 شخصًا يقودون دون استخراج رخص قيادة، و139 سيارة ذات زجاج ملون مخالف، و187 شخصًا يتحدثون في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وشدد مدير أمن المحافظة على استمرار وتكثيف مثل هذه الحملات، لضبط الدراجات النارية والسيارات دون اللوحات المعدنية، لتكرار شكاوى المواطنين، وخاصة السيدات من ممارسات راكبي الدراجات النارية من مضايقات وتحرش لفظي وسرقة حقائب.​