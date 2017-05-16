صرف مليوني جنيه لحالات التصحر والجفاف بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، صرف مليونين و620 ألفًأ و233جنيهًا لحالات التصحر والجفاف.

صرح بذلك مدير إدارة الإغاثة والطوارئ في مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة محمد منير العديسي، قائلاً لمصراوي: "إنه جرى صرف هذه الإعانات على 3 مراحل للأسر المتضررة زراعاتهم من التصحر والجفاف على مستوى مراكز المحافظة الخمسة".

وأضاف العديسي أن جمعية الأورمان صرفت 101 ألف جنيه للمتضررين من الحرائق سواء في مزارع نخيل أو المحال التجارية والمنازل.

وأشار إلى أن حالات التصحر والجفاف بالمحافظة هي 9 آلاف و79 أسرة، وأن المبلغ المخصص للفرد هو 37 جنيهًا٬ تصرف من موازنة وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن إعانة الجفاف والتصحر تصرف للمحافظات الحدودية الصحراوية، وتخصص بناءً على عدد الحالات التي يجرى حصرها من قبل مديريات التضامن الاجتماعي.