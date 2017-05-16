ريال مدريد يفتقد 5 عناصر في مواجهة سيلتا فيجو

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يفتقد نادي ريال مدريد الإسباني، لجهود خمسة لاعبين، في المباراة التي تجمع بينه وبين فريق سيلتا فيجو، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من الليجا.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مدريد سيخسر جهود خاميس، لينضم إلى جاريث بيل ودانييل كارفاخال وبيبي، الذين يواصلون عملية الاستشفاء للحاق بنهائي دوري الأبطال.

وكان خاميس قد غادر مران الفريق اليوم بعدما عانى من كدمة تعرض لها أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة بالدوري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع ناتشو فرنانديز سيغيب عن مواجهة سيلتا فيجو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الإنذار الخامس في مباراة إشبيلية التي انتهت برباعية لهدف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الليجا متساويا في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، وسيكون أمام الملكي فرصة لاستعادة الصدارة حالة الفوز أو التعادل.