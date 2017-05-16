أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ريال مدريد يفتقد 5 عناصر في مواجهة سيلتا فيجو

Google+ Print
ريال مدريد يفتقد 5 عناصر في مواجهة سيلتا فيجو ريال مدريد يفتقد 5 عناصر في مواجهة سيلتا فيجو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يفتقد نادي ريال مدريد الإسباني، لجهود خمسة لاعبين، في المباراة التي تجمع بينه وبين فريق سيلتا فيجو، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من الليجا. 

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مدريد سيخسر جهود خاميس، لينضم إلى جاريث بيل ودانييل كارفاخال وبيبي، الذين يواصلون عملية الاستشفاء للحاق بنهائي دوري الأبطال.

وكان خاميس قد غادر مران الفريق اليوم بعدما عانى من كدمة تعرض لها أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة بالدوري. 

شاهد أيضا

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع ناتشو فرنانديز سيغيب عن مواجهة سيلتا فيجو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الإنذار الخامس في مباراة إشبيلية التي انتهت برباعية لهدف. 

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الليجا متساويا في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، وسيكون أمام الملكي فرصة لاستعادة الصدارة حالة الفوز أو التعادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي

البدري يفكر في صالح جمعة «أساسيا» أمام الشرقية

البدري يفكر في صالح جمعة «أساسيا» أمام الشرقية

مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش بثلاثية

مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش بثلاثية