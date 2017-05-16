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رئيس البايرن: خبر بيع كيميتش «خدعة»

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رئيس البايرن: خبر بيع كيميتش «خدعة» رئيس البايرن: خبر بيع كيميتش «خدعة»

التحرير

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نفى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الأخبار التي تحدثت عن رحيل لاعبه جوشوا كيميتش، إلى نادي شتوتجارت، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس النادي اليوم الثلاثاء، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: "خبر كيميتش خدعة و قصة مختلقة، لا أساس لها من الصحة في شيء".

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وأضاف: "كيميتش سيكون موجود في بايرن الموسم المقبل، واللاعب لديه عقد ممتد معنا إلى 2020".

من جانبه، أعلن النادي البافاري، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة صحيفة "Stuttgarter Zeitung"، بسبب نشرها الخبر الكاذب حول رحيل كيميتش.

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التحرير

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