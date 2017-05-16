شاهد بالفيديو .. شاب يرفض استلام جثة والده: «مش فاضي.. ادفنوه في مقابر الصدقة»

شيماء مصطفى

في واقعة مؤلمة وتقشعر لها الأبدان، تجرد أبن من جميع المشاعر الإنسانية ورفض القيام بأخر واجب له نحو أبيه المتوفي بحجة أنه مشغول، والأبشع من ذلك أنه كان يعامله معاملة سيئة قبل وفاته حيث قام بوضعه في أحد دور المسنين دون السؤال عنه.

ويسرد تفاصيل القصة المؤلمة، أحد الشغالين في دار المسنين، من خلال فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير، خلال مكالمته مع أبن المتوفي ويطلب منه أن يأتي لاستلامه، ليرد الابن القاسي “ادفنوه في مقابر الصدقة.. أنا عندي شغل مش فاضي”.

الأمر الذي أثار غضب وحزن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتهرب الابن من استلام جثه والده بمنتهي القسوة، وأضاف الشاب العامل في دار المسنين أن المرحوم “عم سيد”، لم يجد أي رحمة أو معاملة حسنه من أبنه وأنه لم يكن يسأل عنه.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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