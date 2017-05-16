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هاني عازر يصل القاهرة لمتابعة مشروعات الأنفاق

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هاني عازر يصل القاهرة لمتابعة مشروعات الأنفاق هاني عازر يصل القاهرة لمتابعة مشروعات الأنفاق

مصراوي Masrawy

المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية للشئون اله

كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، قادمًا من العاصمة الألمانية برلين، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام لمتابعة أعمال الأنفاق الجارية في الإسماعيلية وبورسعيد، ولقاء عدد من المسئولين.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن فريق من العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، أنهى إجراءات وصول المهندس هاني عازر على الطائرة المصرية القادمة من برلين تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة، حيث تم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.​

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