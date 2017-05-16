السيسي: "ليس كل شيء تمام.. ولولا الجيش ما استطعنا مواجهة التحدي"

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إنه لولا القوات المسلحة ما استطعنا مجابهة التحدي".

وأضاف خلال الجزء الأول من حواره مع رؤساء الصحف القومية، وينشر غدًا الأربعاء: "اكتشافات الغاز ستوفر للدولة 3.6 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد".

وأكد الرئيس أن "قرار تحرير سعر الصرف سليم في توقيته، ولم أجد بديلًا عن اتخاذه لصالح البلد والشعب"، مضيفًا أن 1/3 تكلفة المشروعات تذهب لأجور نحو 3 ملايين عامل.

وقال الرئيس: " ليس كل شيء تمام، وأخدع نفسي لو لم اعترف بوجود قصور".