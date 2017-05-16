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الخارجية السورية: القتل الجماعي بسجن الصيدانية "حبكة هوليودية"

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الخارجية السورية: القتل الجماعي بسجن الصيدانية "حبكة هوليودية" الخارجية السورية: القتل الجماعي بسجن الصيدانية "حبكة هوليودية"

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية السورية

دمشق - (أ ش أ):
رفضت سوريا، اليوم الثلاثاء، اتهامات أمريكية بأنها نفذت عمليات قتل جماعية في سجن يقع بالصيدانية الواقع بالقرب من دمشق، ثم قامت بإحراق جثامين الضحايا، واصفة هذه المزاعم بأنها أكاذيب.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن هذه المزاعم "حبكة هوليودية جديدة" لتبرير تدخل الولايات المتحدة في سوريا، منوهة بما وصفته بالسجل الحافل للولايات المتحدة لاستخدام المزاعم الكاذبة كذريعة للعدوان العسكري"، وفقا لما نقلته إيه بي سي نيوز".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت، أمس الإثنين، أنها تعتقد أن حوالي 50 من المعتقلين يتم إعدامهم يوميًا في سجن الصيدانية العسكري، الواقع على بعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي دمشق.

وقال ستيوارت جونز كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في الشرق الأوسط إن الكثير من الجثث أحرقت في محارق جماعية للتغطية على عمليات القتل الجماعي التي تحدث.

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