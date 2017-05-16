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ترامب: واشنطن تدعم أنقرة في محاربة الإرهاب

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ترامب: واشنطن تدعم أنقرة في محاربة الإرهاب ترامب: واشنطن تدعم أنقرة في محاربة الإرهاب

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - (أ ش أ):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تدعم أنقرة في محاربة المنظمات الإرهابية، لا سيما تنظيم "داعش" الإرهابي وحزب العمال الكردستاني.

وقال الرئيس الأمريكي - في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض - إن الولايات المتحدة تدعم أي جهود لخفض مستوى العنف في سوريا، مؤكدًا تطلع الولايات المتحدة الأمريكية لإنعاش العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

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