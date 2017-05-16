ترامب: واشنطن تدعم أنقرة في محاربة الإرهاب

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تدعم أنقرة في محاربة المنظمات الإرهابية، لا سيما تنظيم "داعش" الإرهابي وحزب العمال الكردستاني.

وقال الرئيس الأمريكي - في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض - إن الولايات المتحدة تدعم أي جهود لخفض مستوى العنف في سوريا، مؤكدًا تطلع الولايات المتحدة الأمريكية لإنعاش العلاقات الاقتصادية مع تركيا.