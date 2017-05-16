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الأمم المتحدة: لا يمكن التحقق من تقارير حرق الجثث بسجن سوري

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الأمم المتحدة: لا يمكن التحقق من تقارير حرق الجثث بسجن سوري الأمم المتحدة: لا يمكن التحقق من تقارير حرق الجثث بسجن سوري

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المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من تقارير أمريكية حول وقوع محارق للجثث في سجن الصيدانية العسكري حسب قوله، حيث تقول الولايات المتحدة إن جثامين أولئك الذين تعرضوا للإعدام تم إحراقها.

وأضاف دوجاريك، بحسب ما نقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الأمم المتحدة رفضت على نحو منتظم طلباتها المكررة لزيارة السجون ومراكز الاعتقال حيث يوجد آلاف السجناء الذين يعتقد أنهم تعرضوا إلى المعاملة القاسية بما في ذلك التعذيب.

وأوضح دوجاريك أن جهات أممية متعددة قامت بشكل منظم بتوثيق وتسجيل خروقات لحقوق الإنسان في سوريا، تشمل التعذيب ضمن نطاق الاعتقال.

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