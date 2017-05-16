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وزير الدفاع الليبي يجتمع بوزير الداخلية الإيطالي

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وزير الدفاع الليبي يجتمع بوزير الداخلية الإيطالي وزير الدفاع الليبي يجتمع بوزير الداخلية الإيطالي

مصراوي Masrawy

المهدي البرغثي

طرابلس - (أ ش أ):

بحث المفوض بمهام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المهدي البرغثي مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي مدى جدوى تنفيذ مخطط تطوير القوات البحرية ومساهمتها في حفظ الساحل الليبي.

وقال ‏المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني‏، إن البرغثي قام بزيارة تفقدية - يرافقه الوزير الإيطالي - للتشكيل البحري لقوات سلاح البحرية بقاعدة بوستة البحرية.

واستقبل المفوض بمهام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مكتبه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي على رأس وفد ضم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيف بيروني وملحق الدفاع الإيطالي لدى ليبيا؛ حيث جرى التداول في عدد من القضايا الإقليمية.

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