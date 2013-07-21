بالفيديو| طبيبة أمراض نساء وولادة تعطي نصائح عامة للحامل خلال الصيام

كتب : روان مسعد منذ 31 دقيقة

تحار السيدات الحوامل مع قدوم شهر رمضان، وخاصة المرأة التي تحمل لأول مرة والتي لا تعرف شيئا عن كيفية إطعام جنينها وهل سيؤثر عليه الصيام وقلة الطعام أم لا، في هذا الصدد أكدت الدكتورة إيمان سمير، استشاري أمراض النساء والتوليد والمساعدة على الإنجاب، أن الصيام لن يضر بالحامل أو بالجنين؛ لأنه يوجد مخزون طعام كاف للجنين يصل له وقت صيام الأم فهو لا يشعر بأي نقص من الغذاء حتى تأكل أمه مرة ثانية، لكن يجب على الحامل اتباع بعص العادات والنصائح حتى لا يؤثر الصيام على صحتها وصحة الجنين خلال الشهر الكريم.

وأعطت دكتورة إيمان، نصيحة للحامل غير المصابة بأي أمراض بضرورة الحفاظ على السوائل والحرص على تناول كمية كبيرة منها، وخاصة التي تحتوي على سكريات؛ لفائدتها الكبيرة لصحة الحامل والجنين، وشددت على أهمية تناول وجبات صغيرة وعصائر طوال فترة الإفطار، ما بين المغرب والفجر، متنوعة بين الخضروات ومنتجات الألبان والفواكه وعدم شرب كميات كبيرة من السوائل أو تناول وجبة كبيرة مرة واحدة.

وأضافت استشاري أمراض النساء والتوليد، أن الجنين متصل بوالدته من خلال الحبل السري الذي يوصل له الغذاء، فكلما كان طعام الأم متوازن كلما كان الجنين في صحة جيدة وطعامه متوازن أيضًا.

وأشارت الدكتورة إلى أن تناول الحلويات الرمضانية مثل البسبوسة والكنافة غير مضر بصحة الحامل، بل هو مفيد في بعض الأحيان لكن يجب عدم الإسراف في تناول تلك الحلويات لكثرة الدسم بها، وحتى لا تخرج الحامل بزيادة وزن عقب انقضاء شهر رمضان، واستبدال تلك الحلويات بالفواكه الطازجة والخضروات والمكسرات.

وتنصح دكتور إيمان المرأة الحامل بعدم الخروج صباحا والتعرض لأشعة الشمس خلال الصيام حتى لا تفقد الكثير من المياه التي لا تستطيع تعويضها في حينها، وتحاول بقدر الإمكان التواجد في جو مكيف أو بمكان جيد التهوية خلال الصيام.