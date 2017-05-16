تفاصيل اجتماع اللجنة الاقتصادية مع الفريق مهاب مميش

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ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الفريق مهاب مميش في تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن هيئة قناة السويس، وأكد مميش خلال الاجتماع أن مشروع تنمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يسير بخطى جيدة، والذى يقوم على الموانئ الستة "شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش، والأدبية، والطور".

«الموانى قيمة اقتصادية مهملة تحتاج إلى تطوير»

وأضاف مميش، أن تطوير الموانى هام جدا ليس فى منطقة القنال، بل جميع موانى مصر، حتى لا تتآكل وتتهالك، خاصة أن جميع الموانى فى البلدان المجاورة المنافسة طورت من نفسها بشكل كبير، لافتا إلى أن التطوير يجب أن يشمل كل ما يسهل دخول السفن العملاقة كغاطس السفينة وأبعادها.

وأكد مميش أهمية تطوير ميناء العريش الصغير، حاليا لأنه هام جدا للدولة للقضاء على الإرهاب وتوفير فرص العمل، التى ستكون أولوية فرص العمل فيها لأبناء سيناء، حيث إنه جارى العمل على مد الرصيف من طول ٢٥٠ مترًا حتى طول ٥٠٠ متر، وكذلك تتحمل حمولة ٨٠ ألف متر بدلا من ٧ آلاف متر.

وأوضح مميش، توجه الدولة لاستغلال ميناء العين السخنة ذو التربة الصلبة، الذى سيسمح بعمل صناعات ثقيلة فى مقابل ميناء بورسعيد صاحب التربة الهشة، التى تحتاج معالجة، موضحًا أن الصناعات المقترحة هى تجميع السيارات والسفن والحاويات والأدوية والغزل والنسيج، مشددا على أن الميناءين يتم التركيز عليهما بقدرتها على الوصول للولايات المتحدة وأوروبا والصين.

«العمالة المدربة أصبحت ضرورة»

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وتابع مميش، أن أي مستثمر قادم إلى مصر سيكون في حاجة إلى عمالة مدربة، مشيرًا إلى أن هذه العمالة تحتاج إلى مجتمع عمراني لتوفير السكن لهم واستقرار الحياة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال منطقة سكنية بشرق بورسعيد لجذب الشباب للمنطقة، وتدريبهم وتأهيلهم وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأشار مميش إلى اللجوء لشركة أمريكية لعمل أبحاث حول كفاءة العاملين الفنيين لما تعانيه العمالة المصرية حاليا من ضعف مستواها فى الوقت الذى يحتاج فيه أى مستثمر عمالة مدربة بشكل جيد، وهو ما تقوم به الهيئة حاليا.

«إعفاءات ضريبية للمستثمرين بشرط تشغيل المصريين»

وأكد الفريق مميش، أن الهدف من قوانين الاستثمار هو تشجيع المستثمرين وتقديم الحوافز لهم وتقليل مخاطر الاستثمار، وتأهيل البنية التحتية خاصة أن أي مستثمر حريص على كفاءتها قبل البدء في أي مشروع، مؤكدا سعي الدولة لمنح المستثمرين إعفاءات ضربيبية كبيرة بشرط أن تكون العمالة المصرية 70% من جملة العاملين بالمشروع.

وفى هذا السياق، أثني مميش على شبكة الطرق التى أصبحت تربط مناطق القنال وبقية الجمهورية، حيث إن تحسين البنية التحتية أمر ضرورى لأى مستثمر، موضحًا أن المشروع حاليا يعتمد على الدولة فى تحسين البنية التحتية لكن مستقبلا هناك سعي لجذب الاستثمار فى البنية التحتية المتعلقة بالطاقة والمياه لتخفيف العبء عن الدولة.