القوى العاملة: «شركات النظافة بتنصب على الشباب بتأمين 150 جنيه»

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قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركات النظافة الحالية تستغل الشباب وتعطيهم أجر أقل من حقوقهم.

وأضاف المراغي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten": "يجب تأسيس شركة موحدة من أجل توظيف العمال الذين يجلسون على المقاهي من أجل توفير حياة أسرية مستقرة لهم".

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وتابع: "مينفعش نلوم على الناس اللي بيتسول، نسأله انت بتأخذ قد إيه من شركة النظافة، والشركة دي بتتحصل على كام، فيه ناس حاصلة على مؤهلات عليا بتشتغل كعمال نظافة وخدمات"، موضحا أن شركات النظافة تقوم بالتأمين على الشباب في حدود 150 جنيها.