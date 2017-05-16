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فيديو| تامر أمين عن «هروب العادلي»: «حاجة غريبة وجديدة لانج»

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فيديو| تامر أمين عن «هروب العادلي»: «حاجة غريبة وجديدة لانج» فيديو| تامر أمين عن «هروب العادلي»: «حاجة غريبة وجديدة لانج»

التحرير

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استنكر الإعلامي تامر أمين، اختفاء وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، قائلا: "أصعب حاجة تتقال في بلد ابحث مع الشرطة عن وزير داخلية!".

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "حاجة غريبة وجديدة لانج حصلت في بس، ابحث مع الشرطة عن رئيس الشرطة".

وتابع: "الداخلية ممكن تقول على متهم مش لاقيينه لو كان سيد كراوية مثلا.. مش حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واحنا مش بنتكلم العادلي وحش ولا حلو ده قانون ولازم يتنفذ هو مفروض كان قيد الإقامة الجبرية يعني سلطات الدولة عارفه مكانه وبتقيمه جبريًا".

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واستكمل: "المحامي بتاعه قال إنه يستبعد وجوده خارج البلاد وأن مش معروف محل إقامته فين".

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التحرير

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