السيسي: إنتاج حقل «ظهر» سيوفر مليار دولار سنويًا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إن حقل «ظهر» سيدخل مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنه سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأضاف الرئيس، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أن الحقل سيوفر مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد السنوية.

وتابع: «التقيت منذ أيام مع رئيس شركة بريتش بتروليم ورئيس شركة إيدا الألمانية، وتحدثوا عن بدأ الإنتاج عام 2020، وطلبت منهم تبكير الإنتاج ليبدأ عام 2018».

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واستكمل: «لو وضعنا هذه الحقول مع حقل ظهر بعد انتهاء مرحلته الثانية، سنجد ما يكفينا ونصدره أو نحوله إلى قيمة مضافة كمنتجات بتروكيماوية».

وأكد أن «هناك دراسات وتعاقدات تتم لإنشاء مجمع جديد للبتروكيماويات، ستوفر من فاتورة استيراد الغاز أكثر من 300 مليون دولار شهريًا».