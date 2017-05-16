السيسي: القوات المسلحة الجهة الوحيدة التى لم يُتعدى على أراضيها

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إن القوات المسلحة المصرية كانت طرفًا أصيلًا في مجابهة التحدي الكبير الذي واجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية، أن الجهة الوحيدة التي لم يتم التعدي على الأراضي الموجودة في نطاق سلطتها هي القوات المسلحة.

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تابع: «لو كانت التعديات بحجم مساحة العاصمة الجديدة، فإن قيمتها هائلة، نجد أن سعر فدان الأرض في المراشدة على سبيل المثال قيمته تفوق 100 ألف جنيه، فكيف نسمح بهذه التعديات في دولة تعاني وعلى حساب شعب يئن؟».