بعد أن فجرتها النائبة.. «الشذوذ الجنسي» بين إنكار البرلمان ومحاضر أقسام الشرطة

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حالة من الجدل فجرتها النائبة منى منير داخل مجلس النواب طيلة الأيام الماضية، بعد تقدمها بطلب إحاطة حول انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي في مصر، الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من النواب، وصل الحد إلى مطالبات بإحالتها للتحقيق أمام لجنة القيم، ومطالبات أخرى برفع الحصانة عنها، فيما عبر نواب آخرون عن تضامنهم مع النائبة في حقها الدستوري بطرح أي قضية تراها تهدد المجتمع.

شعب متدين بطبعه

رفض النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما أثارته النائبة مني منير حول انتشار ظاهر الشذوذ في مصر، متهمًا إياها بتشويه صورة المجتمع المصري، مضيفا أن الشعب المصري متدين بطبعه، ولا يوجد دليل على انتشار الشذوذ الجنسي في مصر.

واتهم بدر زميلته باختلاق معلومات حول ما حددته النائبة بوصول سعر الليلة للشذوذ بـ1500 جنيه، دون أن تمتلك دليلًا أو مستندًا يثبت صحة ادعائها، مطالبًا بإحالة النائبة الى لجنة القيم ورفع الحصانة عنها بتهمة تشويه صورة المصريين.

لم تكن عبارة شعب متدين بطبعه منهجية الرد للجنة حقوق الإنسان، لكن أيضًا لجنة التضامن الاجتماعي، الذي عبر عنها أمين سر اللجنة سامر التلاوي رافضًا تصريحات النائبة، وقال التلاوي إن الشعب المصري متدين بطبعه، وإن كانت هناك حالات فردية للشذوذ الجنسي فلا يمكن أن نطلق عليها ظاهرة منتشرة، رافضًا الزج باسم وزارة التضامن في القضية، خاصة بعدما تضمن طلب الاحاطة الإشارة إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال في بعض دور الرعايا.

النائبة لازم ترحل

فيما طالب النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، برحيل النائبة عن البرلمان وإسقاط عضويتها، بعد تحويلها إلى لجنة القيم، بسبب تشويهها المصريين، مشيرًا إلى أن المصريين يرفضون بطبيعتهم وجود مثل هذه الأمور، قائلا: «إن النائبة تكلمت عن توسع ظاهرة الشذوذ الجنسي فى مصر بين مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من كبار السن والشباب والأغنياء والطبقات المتوسطة، فقد بات خطرًا فكريًا ومرضًا اجتماعيًا فى ازدياد، وأصبح يلقى قبولا لدى الشباب، ممن لا يعتنقون الشذوذ، لكنهم لا يواجهون مشكلة فى انتشار الشواذ، وهو كلام محض افتراء، ولا يمت للحقيقة بصلة».

مناقشة أى قضية حق دستوري

كانت النائبات أكثر رأفة في تفهمهم لطلب النائبة مني منير، فقد عبرت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان، عن غضبها من هجوم عدد من النواب على النائبة منى منير بعد طرحها قضية انتشار ظاهرة الشذوذ في مصر، وأوضحت عازر أن برغم اختلافها مع فكرة القضية التي طرحتها مني منير، التي لا تعتبر ظاهرة إلا أن من حق النائب دستوريا إبداء رأيه في أي قضية مطروحة على الساحة.

ورأت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ فلسفة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشذوذ الجنسي فكرة بعيدة عن قيم المجتمع المصري، موضحة أنه إذا كانت هناك بعض الحالات، فلا يجوز التعميم والإساءة للشعب المصرى، مؤكدة ان كلام النائبة يثير الاستياء، ولكن لا أقبل رفع الحصانة عنها، لأن الدافع من وراء كلامها محاولة حل مشكلة ارتأت أنها ظاهرة في المجتمع.

منى منير: لن أستقيل.. والصحافة السبب

قالت النائبة مني منير، إن هناك ظاهرة موجودة وتزاد بالشارع حول الاعتداء على الأطفال، وهذا ما طرحته، ولا يوجد في طلب مناقشة هذا الأمر ما يدفعني إلى الاستقالة، كما يطالب البعض، وأوضحت منير أن الأطفال يقعون فريسة للمشوهين جنسيًا، ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهم.

وتابعت منير، أن حديثها أن وصول تسعيرة ليلة الشذوذ إلى 1500 لم يكن مجرد تكهنات، بل مستندات رسمية ممثلة في محاضر موثقة للمقبوض عليهم من الشباب، وطالبت منير وزارة التضامن بالقيام بدورها فى تقويم سلوك ضحايا أفكار الشذوذ وإنشاء نماذج مصغرة داخل المدارس والجامعات وضمها للمناهج الدراسية لنشر الوعي الجنسي السليم ومعالجة مشوهي الثقافة الجنسية.

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وحملت منير الصحافة مسئولية تصاعد الأزمة قائلة، في بيان رسمي لها، إن الصحافة عليها أن تقرأ الموضوع دون تحريف أو إضافة وجهات نظر للموضوع، حيث إن طلب الإحاطة يهدف إلى كشف موضوع غاية فى الأهمية ألا وهو جريمة الشذوذ الجنسي، لا سيما بين الأطفال وضرورة الإسراع بتعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبة على المعتدين على الأطفال.

وأضافت، أن البيان الذي قدم للمجلس لم يذكر أن نصف مصر من الشواذ كما ادعى أحد الصحفيين، وأن طلب الإحاطة لم يذكر ذلك، وتلقيت اتصالات من النائب أبو غريب، وأيضا النائب، على بدر، ومعظم النواب، وتم إرسال طلب الإحاطة، واستوضحوا الأمر.

هل ظاهرة الشذوذ تحتاج إلى قانون؟

الواقع يقول نعم، وقد أخذت برلمانات دول عديدة على عاتقها سن قوانين، إما لمكافحة المثلية الجنسية أو تقنينها، فعلى سبيل المثال يعاقب القانون الجنائي المغربي في الفصل 489 بـ"الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 120 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، وفي تونس يعاقب القانون الجنائي في الفصل 230 "مرتكب اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلاً في أي صورة من الصور المقررة في الفصول المتقدمة بالسجن مدة 3 أعوام، وفي الجزائر يعاقب القانون الجنائي في المادة 338 "كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري، وفي موريتانيا ينص القانون الجنائي في الفصل 308 على أن "كل فرد بالغ ومسلم يضبط متلبساً بممارسة أفعال مخالفة للطبيعة مع فرد آخر من نفس جنسه يعاقب بتطبيق حد الرجم على الملأ، وإذا كان الفعل بين امرأتين، يعاقب من قبل العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 306".

وفي ذات الوقت اتجهت 17 دولة أخرى في العالم من بينهم جنوب إفريقا الي سن تشريعات تبيح زواج المثليين جنسيا كأداة قانونية تقنن انتشار الظاهرة بعيدًا عن أعين الدولة، وكان آخرهم البرلمان البريطاني الذي أقر زواج المثليين في عام 2013.

أما في مصر فلا يوجد قانون واضح لمعاقبة المثلية الجنسية، لكن القوانين التي تستخدم لملاحقتهم تندرج في خانة قوانين الدعارة، إذ يحوي القانون حظراً على "الفسوق"، حتى إن كانت عملية الاتصال الجنسي اتجارًا أو دعارة.

«الداخلية» تعلن و«النواب» ينفي

أجرت صحيفة "التحري"ر رصدا محدودا على مؤشر البحث العالمي "جوجل" حول ما أعلنته وزارة الداخلية من ضبط للشواذ جنسيا في مصر في الفترة من 1 يناير وحتي 16 مايو 2017 لمطابقته مع ما صرح به بعض النواب حول عدم انتشار الظاهرة، وهذه عينة من مجهودات وزارة الداخلية في تلك الفترة.

الثلاثاء 18 أبريل القبض على شخصين بحي بولاق بعد انتشار فيديو جنسي لهم يقومون فيه بالاعتداء جنسيا على شخص ثالث، وفي الجمعة 28 أبريل ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، شبكة شواذ جنسيا، بدائرة قسم شرطة العجوزة. وفي الجمعة 21 أبريل نجحت مباحث الآداب بالإسكندرية فى القبض على عاطل، اكتشفت أنه "شاذ جنسيا"، وشهرته "شاهندة".

وأكدت التحريات تزعم الشاب شبكة آداب تستقطب الفتيات ذات الظروف المعيشية الصعبة لتسفيرهم إلى "دولة خليجية" لتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الحرام، وذلك نظير مبالغ مالية طائلة. وفي 10 مايو بدأت محكمة جنح قصر النيل، نظر أولى جلسات محاكمة مدرب حراس مرمى أحد أندية الدوري، بتهمة ممارسة الشذوذ مع أكثر من 200 من الشباب الراغبين في الالتحاق بالنادي. وفي 10 يناير قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار أحمد سحلي، بقبول الاستئناف المقدم من 11 شابًا على حبسهم بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي شكلاً، وفي الموضوع بتخفيف الأحكام الصادرة عليهم بالحبس بين 3 سنوات إلى 12 سنة، لتصبح سنة واحدة لكل متهم، وبراءة المتهم الثامن في القضية.

وفي 12 مارس 2017 اعترف مرتكب احدي جرائم القتل بمركز الفيوم بأن الدافع وراء الجريمة علاقة جنسية بينه وبين مدرس مجال صناعي وفي 17 مارس كشف ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر، غموض مقتل تاجر خضراوات في العقد السادس من العمر، وإلقاء جثته في أحد الشوارع الجانبية، وتبين أن وراء الحادث طالبًا، كان على علاقة شاذة مع المجني عليه.

وفي 19 فبراير تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شاذ جنسيا يمارس الشواذ مع الرجال مقابل مبالغ مالية بأكتوبر، وتم إخطار اللواء هشام العراقي بالواقعة، وفي 22 فبرايرألقت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، القبض على شاذ لاتهامه بممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية بمنطقة عابدين. وفي 24 يناير أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبس شاذ جنسيا 3 سنوات، بتهمة اعتياد ممارسة الشذوذ ونشر صور فاضحة على مواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وفي 19 يناير تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط "شواذ"، أثناء ممارستهم الفجور مع الغير من الرجال راغبي المتعة الجنسية، مقابل أجر مادي، داخل حديقة محطة مصر بدائرة قسم شرطة العطارين. وفي 5 يناير ألقت مباحث الآداب بشرطة السياحة والآثار القبض على شابين يمارسان الفجور بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وفي 6 ينايرتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من القبض على شاب "شيميل"، في هيئة أنثى، أمام أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة وسط البلد لاتهامه بممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية. وفي 23 مارس تمكن رجال مباحث الدقهلية من كشف اللغز حول مقتل شاب بمدينه ميت غمر بعد اعتراف الجاني بارتباطه بعلاقة شاذه مع القتيل.