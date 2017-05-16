«أمين» عن إلغاء التحفظ على أموال «تريكة»: «حكومة بتجيب لنفسها الشتيمة»

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قال الإعلامي تامر أمين، إن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، أصدرت قرارا بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة.

وعلق أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "أنا بقولكم ويا رب كلامي ميتحققش أنا متأكد أن الدولة هتشتكي ضد هذا القرار، المحكمة هتقول القرار وإحنا هنزغرط لكن الدولة هتقولك لا هعمل استشكال".

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وتابع: "ليه الحكومة غاوية تجيب الشتيمة لنفسها، لو عندها دليل أن أبو تريكة فاسد وحرامي وإرهابي طلعوا الدليل، وقتها هنحط الجزم في بوقنا ونقول القانون مفيهوش هزار، لكن المناوشات والكلام أنه إخواني والكلام ده مينفعش في القانون".