أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«أمين» عن إلغاء التحفظ على أموال «تريكة»: «حكومة بتجيب لنفسها الشتيمة»

Google+ Print
«أمين» عن إلغاء التحفظ على أموال «تريكة»: «حكومة بتجيب لنفسها الشتيمة» «أمين» عن إلغاء التحفظ على أموال «تريكة»: «حكومة بتجيب لنفسها الشتيمة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي تامر أمين، إن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، أصدرت قرارا بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة.

وعلق أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "أنا بقولكم ويا رب كلامي ميتحققش أنا متأكد أن الدولة هتشتكي ضد هذا القرار، المحكمة هتقول القرار وإحنا هنزغرط لكن الدولة هتقولك لا هعمل استشكال".

شاهد أيضا

وتابع: "ليه غاوية تجيب الشتيمة لنفسها، لو عندها دليل أن أبو تريكة فاسد وحرامي وإرهابي طلعوا الدليل، وقتها هنحط الجزم في بوقنا ونقول القانون مفيهوش هزار، لكن المناوشات والكلام أنه إخواني والكلام ده مينفعش في القانون".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس منح تسهيلات للطبقة المتوسطة لتسديد مصروفات المدارس الخاصة

الحكومة تدرس منح تسهيلات للطبقة المتوسطة لتسديد مصروفات المدارس الخاصة

مساء dmc - الرئيس السيسي: رئيس الوزراء شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة

مساء dmc - الرئيس السيسي: رئيس الوزراء شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة

الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة

الحزب الحاكم في الجزائر: نرحب بتوسيع مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة

استمرار أزمة مصروفات الجامعة الأمريكية بسبب "التعويم".. وأولياء أمور يهددون بمقاضاة الحكومة

استمرار أزمة مصروفات الجامعة الأمريكية بسبب "التعويم".. وأولياء أمور يهددون بمقاضاة الحكومة