نائب وزير المالية يعلن موعد صرف "العلاوة" ومرتبات شهر مايو

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن رواتب العاملين في الدولة والذي يقدر عددهم بـ 6 مليون 225 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا لتوقعات بزيادة هذا الرقم إلى 240 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 – 2018.

وأضاف معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن علاوة العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستصرف حتى 22 من شهر مايو الجاري بقيمة تتجاوز ال3 مليار جنيه، لافتًا لصرف رواتب العاملين في الدولة لشهر مايو اعتبارا من يوم 22 من الشهر الجاري قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة لتجاوز مصر لمرحلة الأمان بزيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 28.6 مليار دولار بعد أن كان 15.2 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر من العام الماضي.