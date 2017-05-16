طوارئ بالمطار استعدادًا لوصول ملك الأردن.. غدًا

كتب - طه عبيد

أعلنت سلطات مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ، استعدادا لاستقبال الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، ظهر الأربعاء، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث دعم التعاون وآخر التطورات بالمنطقة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، رجال الأمن قاموا بإخلاء ساحات انتظار السيارات أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وتم تمشيط المنطقة باستخدام الكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المفرقعات، كما تم وضع أعلام مصر والأردن على أعمدة الأنارة أمام استراحة الرئاسة وفي طريق المطار.